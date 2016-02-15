Необходимо сделать яркий запоминающийся баннер 240х350 и 6 его резайзов размерами · 240х350· 240x400· 300х250· 240х120 · 940х90· 728х90 Детальное ТЗ в приложении. Срок изготовления — 3 дня (включая замечания и их ...
Ищем дизайнера для создания графического background.
Ищем дизайнера который мог бы в быстрые сроки создать графический фон, для интернет магазина.
Желательно с примерами работ.
Заявки фрилансеров
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