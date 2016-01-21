sale_shoes

Добрый день. Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций. Размер презентации: 500px х 350px ТРЕБОВАНИЯ: 1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле. 2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта [url=http://shoes.ua/]http://shoes.ua[/url] и полученного результата. 3. Необходим выходной файл бекграунда + результаты наложения изображений задания на ...