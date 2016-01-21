sale_shoes

Добрый день. Нужно обработать фото: изменение фона, изменение формата. Всего 36 фото. 1 фото=5 грн. Пример:
- Обработка фотографийнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно обработать фото: изменение фона, изменение формата. Всего 36 фото. 1 фото=5 грн. Пример:Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно создать flash-banner, размер 728х90, физ.размер не более 100 Кбайт, 5 движимых и рабочих экранов. Предлагайте свою цену.Баннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Отбеливание фото. 2.Редактирование размера (соотношение 3х3). [b]46 фото=200 грн.[/b] Только Украина.Обработка фотографий17 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Отбеливание фото (замена фона). 2.Редактирование размера фото. Всего 34 фото. 1 фото = 5 грн.Завершен8 лет назад
1.Отбеливание фото (замена фона). 2.Редактирование размера фото. Всего 28 фото.Завершен8 лет назад
Добрый день. Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций. Размер презентации: 500px х 350px ТРЕБОВАНИЯ: 1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле. 2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта [url=http://shoes.ua/]http://shoes.ua[/url] и полученного результата. 3. Необходим выходной файл бекграунда + результаты наложения изображений задания на ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем дизайнера который мог бы в быстрые сроки создать графический фон, для интернет магазина. Желательно с примерами работ.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Мы ищем человека для обработки фото в Photoshop: [list=1][*]Отбеливание фото.[*]Изменение размера фото.[*] Создание коллажей и т.д.[/list]Завершен8 лет назад
Добрый день, мы ищем человека для обработки фото в Photoshop: [list=1][*]Отбеливание фото.[*]Изменение размера фото.[*] Создание коллажей и т.д.[/list]Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Мы ищем человека для обработки фото в Photoshop: [list=1][*]Отбеливание фото.[*]Изменение размера фото.[*] Создание коллажей и т.д.[/list]Обработка фотографий59 заявокЗакрыт8 лет назад