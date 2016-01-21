sale_shoes

Евгения Власенко sale_shoes

 
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$34
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$34
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото в Photoshop для интернет магазина.
Отличный заказчик, четкое ТЗ. Быстрая оплата.
Не первый раз сотрудничаем, отличная работа. Всё качественно и быстро.
Ответный отзыв
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$28
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото в Photoshop для интернет магазина.
Отличный заказчик, моментальная оплата.
Отличная работа, быстро и качественно.
Ответный отзыв
annades
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото для интернет магазина.
Отличный заказчик, идеальное ТЗ. РЕКОМЕНДУЮ!
Отличная работа. Очень быстро и очень качественно. На 100% могу рекомендовать. Спасибо за работу.
Ответный отзыв