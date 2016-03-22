Обработать фотографии, не для печати постеров, а для домашней коллекции, чтобы гостям было приятно. Кадрировать, проработать резкость, восможно стоит привести все в теплые тона и добавить текст: "Баня на дровах "В гостях у Юсси" 07.03.2016". Возможно, некоторые фотографии можно просто пропустить, а не обрабатывать. Обработанные фотографии просьба поместить в папку "07.03.2016" https://drive.google.com/folder/d/0B_JZRUYMMbREQnNVRGUtNmUtXzQ/edit
Обработка фото в Photoshop для интернет магазина.
1.Отбеливание фото (замена фона).
2.Редактирование размера фото.
Всего 34 фото.
1 фото = 5 грн.
Выбранный исполнитель
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