Оброботка фото

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Завершен2 заявки180 просмотров

на фото в паите был скрыт текст

можно ли както сняти или очистити паинт и узнати что там написано

9 лет назад
alexmunte19
Фёдор 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
супер
Рекомендую!Отличная работа с отличным заказчиком, все шикарно!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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