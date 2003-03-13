Обработка фото

Добрый день.

Суть задачи:

Берём файл DAN_7474.psd (Ссылка https://yadi.sk/d/nL3qwwFzq2dRU), налаживаем на него тень и фон (точно также как на сайте sobol[ru]/katalog/ , либо http://c2n.me/3vkTYah), налаживаем на него водяной знак (предоставим), сохраняем под web (оптимизируя под web изображение, ширина примерно 800px).

PSD уже подготовлены, фон белый.

Примерно таких psd 500 штук.

Ждём предложения по срокам и ценам. В перспективе сдельная работа по другим проектам - макеты, баннеры.