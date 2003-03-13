Обработать фотографии, не для печати постеров, а для домашней коллекции, чтобы гостям было приятно. Кадрировать, проработать резкость, восможно стоит привести все в теплые тона и добавить текст: "Баня на дровах "В гостях у Юсси" 07.03.2016". Возможно, некоторые фотографии можно просто пропустить, а не обрабатывать. Обработанные фотографии просьба поместить в папку "07.03.2016" https://drive.google.com/folder/d/0B_JZRUYMMbREQnNVRGUtNmUtXzQ/edit
Обработка фото
Добрый день.
Суть задачи:
Берём файл DAN_7474.psd (Ссылка https://yadi.sk/d/nL3qwwFzq2dRU), налаживаем на него тень и фон (точно также как на сайте sobol[ru]/katalog/ , либо http://c2n.me/3vkTYah), налаживаем на него водяной знак (предоставим), сохраняем под web (оптимизируя под web изображение, ширина примерно 800px).
PSD уже подготовлены, фон белый.
Примерно таких psd 500 штук.
Ждём предложения по срокам и ценам. В перспективе сдельная работа по другим проектам - макеты, баннеры.
Заявки фрилансеров
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