# 1 — $ 50

Конкурс для художников-реставраторов фото очень высокого уровня мастерства. Просьба перед тем, как принимать участие в конкурсе ознакомиться с примерами работ по реставрации на нашем сайте http://www.prettyphoto.ru/restavraciya.html - именно такого уровня мастерства мы ждем от конкурсантов.

Условия конкурса - это работа из нашего реального заказа, она уже выполнена нашим мастером и будет опубликована здесь после того, как все конкурсанты сдадут готовые работы.

Победителя конкурса ждет приз - 50$ и возможность сотрудничать с нашей компанией.

При выполнении конкурсной работы важны художественные навыки, умение улучшать качество, попиксельно прорисовывать фотографию. По сути нужно заново отрисовать это фото, но при этом, чтобы фото не превратилось в картинку, а осталось фотографией.

Итак, задание конкурса:

Нужно высококачественно отреставрировать фото, сделать возможным его печать в формате А4, используя все доступные методы достижения цели: реставрация, фотомонтаж, попиксельная отрисовка и т.д. Также фото необходимо раскрасить и убрать человека на втором плане.

Фото не должно превратиться в картинку, оно должно остаться фотографией насколько это будет возможно. Дополнительно прикладываю фото головного убора.