Необходимо воссоздать аналогичные изображения. Основной принцип, люди в руках держат свой портрет (который им подарили ранее). Естественно фото человека, который держит портрет и фото на портрете должны быть, одного человека, НО разные. Возможно это ...
Требуется ОПЫТНЫЙ ретушер для долгосрочного сотрудничества.
Требуемые навыки:
Цветокоррекция под печать (типографскую и фото), светокоррекция, ретушь - не любительская, стирающая половину черт лица, - профессиональная, очень качественная,
обтравка ,
сборка макетов виньеток, фотокниг.
Оплата сдельная. Работа разбита на операции, оплата за каждую операцию отдельно.
Подробнее будем обсуждать с теми, кто выполнит тестовое задание не хуже, чем в образце))
Наличие графического планшета - обязательно. Монитор - чем больше, тем лучше.
Желание обучаться и совершенствоваться - необходимо как воздух))
Прикреплён готовый файл, ниже ссылка на RAW:
https://yadi.sk/i/mV6xpJFbpydAd
Надо сделать тестовое настолько близко к образцу 6340, насколько это возможно.
(Если Вам не нравится цвет образца и кажется, что другой цвет будет выглядеть лучше; или ретушь кажется недостаточной - не надо мне об этом писать. Задача ретушёра - выполнить техническое задание. В данном случае - повторить образец в меру своих умений.)
Если Вы начинающий ретушёр и у Вас нет опыта работы с цветом под печать, - пожалуйста не отвлекайтесь на мою вакансию, - мы только потеряем время.
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