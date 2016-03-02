Требуется ОПЫТНЫЙ ретушер для долгосрочного сотрудничества.

Требуемые навыки:

Цветокоррекция под печать (типографскую и фото), светокоррекция, ретушь - не любительская, стирающая половину черт лица, - профессиональная, очень качественная,

обтравка ,

сборка макетов виньеток, фотокниг.

Оплата сдельная. Работа разбита на операции, оплата за каждую операцию отдельно.

Подробнее будем обсуждать с теми, кто выполнит тестовое задание не хуже, чем в образце))

Наличие графического планшета - обязательно. Монитор - чем больше, тем лучше.

Желание обучаться и совершенствоваться - необходимо как воздух))

Прикреплён готовый файл, ниже ссылка на RAW:

https://yadi.sk/i/mV6xpJFbpydAd

Надо сделать тестовое настолько близко к образцу 6340, насколько это возможно.

(Если Вам не нравится цвет образца и кажется, что другой цвет будет выглядеть лучше; или ретушь кажется недостаточной - не надо мне об этом писать. Задача ретушёра - выполнить техническое задание. В данном случае - повторить образец в меру своих умений.)

Если Вы начинающий ретушёр и у Вас нет опыта работы с цветом под печать, - пожалуйста не отвлекайтесь на мою вакансию, - мы только потеряем время.