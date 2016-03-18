Вырезать блюда из фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок512 просмотров

Нужно вырезать фотографии блюд из фона.

Должно остаться блюдо на тарелке,

белый пластиковый фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета вообще не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

— Должно остаться ДВА слоя.

1. Блюдо на тарелке

2. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

3. LZW компрессию использовать можно

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске

Примеры фото в приложении.

15 р фото. Фотографии в архивах по 90-50 штук.

9 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$40
1 день
Как всегда всё на высоте. Категорически рекомендую!
Как всегда работа с Дмитрием на Высшем уровне.
olezhek0772
Олег 
52 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Олег справился со своей работой хорошо. Рекомендую!
С Дмитрием работается приятно и не принуждённо, всегда можно обсудить нюансы, если таковые возникают в процессе работы и придти к общему мнению, своевременная оплата, это его девиз.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
olezhek0772
Олег 
52 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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