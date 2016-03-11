Рендеринг товаров для интернет магазина

Обработать фотографии, не для печати постеров, а для домашней коллекции, чтобы гостям было приятно. Кадрировать, проработать резкость, восможно стоит привести все в теплые тона и добавить текст: "Баня на дровах "В гостях у Юсси" 07.03.2016". Возможно, некоторые фотографии можно просто пропустить, а не обрабатывать. Обработанные фотографии просьба поместить в папку "07.03.2016" https://drive.google.com/folder/d/0B_JZRUYMMbREQnNVRGUtNmUtXzQ/edit