Рендеринг товаров для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок655 просмотров

Есть коллекция мебели с отрисованными в 3dsmax моделями. Необходимо сделать рендер каждой модели на белом фоне размером 800*600 в качестве medium с двух сторон. Количество моделей в коллекции 20. Т.е. всего нужно 40 рендеров моделей на белом фоне. Примеры готовых работ в приложении.

9 лет назад
krapivin2005
Николай 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$27
2 дня
Профессионально, вовремя, без лишней суеты и точно по заданию. Категорически рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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