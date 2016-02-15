Создание background-а графических презентаций.

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Закрыт5 заявок124 просмотра

Добрый день.

Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций.

Размер презентации: 500px х 350px

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле.

2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта http://shoes.ua и полученного результата.

3. Необходим выходной файл бекграунда + результаты наложения изображений задания на бекграунд.

Текущие презентации: (прикреплены).

Ждем предложений и краткого описания о том, что бы Вы могли предложить.

Приветствуются какие-то аналогичные примеры.

9 лет назад
sale_shoes
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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