Здравствуйте. Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP. Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или ...
Создание background-а графических презентаций.
Добрый день.
Мы ищем дизайнера для создания background-а графических презентаций.
Размер презентации: 500px х 350px
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Красивый и ненавязчивый фон в весеннем стиле.
2. Соответствие текущей цветовой гаммы сайта http://shoes.ua и полученного результата.
3. Необходим выходной файл бекграунда + результаты наложения изображений задания на бекграунд.
Текущие презентации: (прикреплены).
Ждем предложений и краткого описания о том, что бы Вы могли предложить.
Приветствуются какие-то аналогичные примеры.
Заявки фрилансеров
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