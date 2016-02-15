Создание background-а графических презентаций.

Здравствуйте. Ищу дизайнера (только женщина) для создания дизайна блога на WP. Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. ТЗ готово, но возможно потребуется ваша помощь в его дополнении или ...