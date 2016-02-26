Рисуем дизайн интернет магазина Главная + 3-4 внутренних.

1. Нужен простой. н ов тоже время модный дизайн.

2. Лого есть

3. Сайт который берем за основу (разделы, понимание бренда, и тд) скину в ЛС. (берем за основу, не значит что копируем!!!!) Если коротко, то сайт будет продавать 3-4 категории товаров, вкаждой кат. по 10 позиций, разделы оптом, блог, доставка,отзывы, где купить, о нас и тд)

4. КРЕАТИВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ )

5. Сайт будет прикручен к wordpress.

6. Бриф если нужно заполню по вашей форме.

От Вас цена, сроки, отзывы!

Цена должна быть реальной)) курс вырос до 80 р )

Если вы можете и прикрутить его - это будет оплачено отдельно.

Если все понравиться, отдам еще 1-2 проекта!