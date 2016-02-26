Требуется современный, актуальный дизайн в PSD на тему озеленение. Сайт для которого создается дизайн r e g a r d e n.ru Предложите свое видение главной страницы или первого экрана, с вариантом, который ...
Дизайн Интернет магазина!
Рисуем дизайн интернет магазина Главная + 3-4 внутренних.
1. Нужен простой. н ов тоже время модный дизайн.
2. Лого есть
3. Сайт который берем за основу (разделы, понимание бренда, и тд) скину в ЛС. (берем за основу, не значит что копируем!!!!) Если коротко, то сайт будет продавать 3-4 категории товаров, вкаждой кат. по 10 позиций, разделы оптом, блог, доставка,отзывы, где купить, о нас и тд)
4. КРЕАТИВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ )
5. Сайт будет прикручен к wordpress.
6. Бриф если нужно заполню по вашей форме.
От Вас цена, сроки, отзывы!
Цена должна быть реальной)) курс вырос до 80 р )
Если вы можете и прикрутить его - это будет оплачено отдельно.
Если все понравиться, отдам еще 1-2 проекта!
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Заявки фрилансеров
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