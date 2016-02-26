Дизайн Интернет магазина!

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Завершен31 заявка294 просмотра

Рисуем дизайн интернет магазина Главная + 3-4 внутренних. 

1. Нужен простой. н ов тоже время модный дизайн.

2. Лого есть

3. Сайт который берем за основу (разделы, понимание бренда, и тд) скину в ЛС. (берем за основу, не значит что копируем!!!!) Если коротко, то сайт будет продавать 3-4 категории товаров, вкаждой кат. по 10 позиций, разделы оптом, блог, доставка,отзывы, где купить, о нас  и тд) 

4. КРЕАТИВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ) 

5. Сайт будет прикручен к wordpress. 

6. Бриф если нужно заполню по вашей форме.

От Вас цена, сроки, отзывы!

Цена должна быть реальной)) курс вырос до 80 р ) 

Если вы можете и прикрутить его - это будет оплачено отдельно. 

Если все понравиться, отдам еще 1-2 проекта! 

 

WordPress
9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$140
7 дней
Все супер, постоянно на связи! Все рекомендую данного специалиста!
Доволен сотрудничеством, четкое ТЗ, своевременная оплата! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад