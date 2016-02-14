Дизайн сайта на тему ландшафтный дизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок1630 просмотров
#1$150

Требуется современный, актуальный дизайн в PSD на тему озеленение.

Сайт для которого создается дизайн r e g a r d e n.ru

Предложите свое видение главной страницы или первого экрана, с вариантом, который понравится будем работать

Будем рады увидеть интересные и оригинальные работы! )

Бюджет 12 т.р.

9 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров