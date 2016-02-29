Необходимо грамотно оформить и настроить группу ВК. Только люди с опытом и портфолио. Обязательно оставляйте ваш скайп для связи.
Необходим дизайн магазина на ocstore v.2.1.0.2 (opencart)
Необходим дизайн магазина на ocstore v.2.1.0.2 (opencart) и его установка. Предыдущий дизайнер подвел и все сделал на 1 по 10 балльной шкале. Зря потрачены время и деньги. Поэтому сроки сжаты. Ничего мудреного делать не прошу. Главное: просто и стильно. Жду предложения от людей, которые смогут это все сделать. При выполнении этой работы, в перспективе сразу же приступить к дизайну магазина на аналогичном движке. (Тематика сайта: спортивное питание и добавки)
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