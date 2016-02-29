Необходим дизайн магазина на ocstore v.2.1.0.2 (opencart)

Роман мастер своего дела! Работать с данным дизайнером одно удовольствие. Моментально понимает что нужно заказчику и так же быстро реализует задуманное. Человек всегда на связи, всегда предложит несколько вариантов, если что-то вдруг захотелось изменить. Все сроки соблюдены, ценник очень демократичный (к тому же исполнитель никогда не упоминал сам об оплате и т.д., что еще больше подчеркивает тактичность и уверенность в своем деле). Полагаю, что после долгих поисков и неудачных сделок, я нашел действительно профессионала! Рекомендую всем, кто хочет действительно получить качественный результат, а не зря потраченные деньги и нервы.