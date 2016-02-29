Необходим дизайн магазина на ocstore v.2.1.0.2 (opencart)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок214 просмотров

Необходим дизайн магазина на ocstore v.2.1.0.2 (opencart) и его установка. Предыдущий дизайнер подвел и все сделал на 1 по 10 балльной шкале. Зря потрачены время и деньги. Поэтому сроки сжаты. Ничего мудреного делать не прошу. Главное: просто и стильно. Жду предложения от людей, которые смогут это все сделать. При выполнении этой работы, в перспективе сразу же приступить к дизайну магазина на аналогичном движке. (Тематика сайта: спортивное питание и добавки) 

ocStoreOpencart
9 лет назад
sfarmak
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
5 дней
Роман мастер своего дела! Работать с данным дизайнером одно удовольствие. Моментально понимает что нужно заказчику и так же быстро реализует задуманное. Человек всегда на связи, всегда предложит несколько вариантов, если что-то вдруг захотелось изменить. Все сроки соблюдены, ценник очень демократичный (к тому же исполнитель никогда не упоминал сам об оплате и т.д., что еще больше подчеркивает тактичность и уверенность в своем деле). Полагаю, что после долгих поисков и неудачных сделок, я нашел действительно профессионала! Рекомендую всем, кто хочет действительно получить качественный результат, а не зря потраченные деньги и нервы.
Очень понравилось сотрудничать с Николаем. Четкая постановка задачи и моментальная 100% предоплата с его инициативой. Согласование без задержек и лишних рассуждений. Всегда на связи, что немаловажно. Приятный и легок в общении. В общем только положительные эмоции от сотрудничества. Побольше бы таких Заказчиков!!! Рекомендую всем! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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