Необходимо создать лендинг на 12 экранов по аренде квартир посуточно! Макет прилагаю, макет не окончательный, возможны еще небольшие доработки и изменения в текстах. Инициатива и встречные предложения по сайту приветствуются. Необходим Дизайн ...
Дизайн для нескольких одностраничников
Нужны лендинги по разным сферам:
пожалуйста не пишите, что по всем согласны делать, напишите тот который вам ближе!
1) Доставка грузов из Китая. (3000р)
2) Продажа готовых гарантийных стикеров и голограмм (есть проблема с образцами на сайт как их красиво выложить? образцы на руках, и вообще по ним много вопросов)
3) Услугам лидогенерации (2000р)
4) Ремонт сотовых телефонов для мастерской (2000р) потребуется несколько лендингов, примерно 4 штуки
5) Оптовая продажа оптики из Китая (4000р)
в каждом экранов от 5 до 9 экранов
Дизайн должен быть аккуратным, без заезженных клипартов. Рассматриваем только с положительными отзывами
Заявки фрилансеров
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