Дизайн для нескольких одностраничников

Нужны лендинги по разным сферам:

пожалуйста не пишите, что по всем согласны делать, напишите тот который вам ближе!

1) Доставка грузов из Китая. (3000р)

2) Продажа готовых гарантийных стикеров и голограмм (есть проблема с образцами на сайт как их красиво выложить? образцы на руках, и вообще по ним много вопросов)

3) Услугам лидогенерации (2000р)

4) Ремонт сотовых телефонов для мастерской (2000р) потребуется несколько лендингов, примерно 4 штуки

5) Оптовая продажа оптики из Китая (4000р)

в каждом экранов от 5 до 9 экранов

Дизайн должен быть аккуратным, без заезженных клипартов. Рассматриваем только с положительными отзывами