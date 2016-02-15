Дизайн для нескольких одностраничников

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок195 просмотров

Нужны лендинги по разным сферам:

пожалуйста не пишите, что по всем  согласны делать, напишите тот который вам ближе! 

1) Доставка грузов из Китая. (3000р)

2) Продажа готовых гарантийных стикеров и голограмм (есть проблема с образцами на сайт как их красиво выложить? образцы на руках, и вообще по ним много вопросов)

3) Услугам лидогенерации (2000р)

4) Ремонт сотовых телефонов для мастерской (2000р)   потребуется несколько лендингов, примерно 4 штуки

5) Оптовая продажа оптики из Китая (4000р)

в каждом экранов от 5 до 9 экранов

Дизайн должен быть аккуратным, без заезженных клипартов. Рассматриваем только с положительными отзывами

Лидогенерация
9 лет назад
summer_sun
Иван 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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