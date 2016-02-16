Необходим редизайн сайта созданного на WordPress http://conceptplus.com.ua Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим опытом работы, предоставляющего широкий спектр рекламных услуг по доступным ценам.

Внести изменения в структуру сайта. Добавить страницы в имеющиеся разделы инаполнить их предоставленными текстами и картинками.

Сайты которые нам нравятся:

http://www.vectorama.ru/

http://promoretail.com.ua/

http://www.actived.ru/

http://www.plazmasvet.com/

https://www.moo.com

https://www.moo.com/us/products/luxe/square-business-cards.html- пиктограммы

Оптимизация структуры сайта для более высокой индексации поисковыми системами.

Оптимизация контента сайта для более высокой индексации поисковыми системами и SEO продвижения.

Детальное задание вышлю. Жду от вас примеры работ, сроки и стоимость.