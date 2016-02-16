Нужно сделать шаблон под интернет магазин стройматериалов. Или переделать существующий.
Необходим редизайн сайта созданного на WordPress
Необходим редизайн сайта созданного на WordPress http://conceptplus.com.ua Основная задача – создать новый дизайн сайта. Сайт необходимо «оживить», сделать стильным, красочным и современным. Сделать его резиновым. Сформировать образ компании, как надежного исполнителя и производителя рекламной продукции с большим опытом работы, предоставляющего широкий спектр рекламных услуг по доступным ценам.
Внести изменения в структуру сайта. Добавить страницы в имеющиеся разделы инаполнить их предоставленными текстами и картинками.
Сайты которые нам нравятся:
https://www.moo.com/us/products/luxe/square-business-cards.html- пиктограммы
Оптимизация структуры сайта для более высокой индексации поисковыми системами.
Оптимизация контента сайта для более высокой индексации поисковыми системами и SEO продвижения.
Детальное задание вышлю. Жду от вас примеры работ, сроки и стоимость.
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