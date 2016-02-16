Необходимо по сути просто слегка видоизменить кнопки для сайта (PSD имеется), задача совсем не сложная. Оплата на wmr по завершении и принятии вида. Бюджет небольшой как и сама задача ...
Редизайн сайта
Необходим легкий редизайн сайта.
Все существующие элементы и функционал сохранить.
Изменить шрифты, оформление.
Цель - сделать сайт модным и привлекательным.
Пожелания - светлый, легкий, воздушный, модный, стильный и понятный сайт.
нужен редизайн
- главной
- страницы товары или коллекции
- общая товарная страница - например Диваны
- Общая страница коллекций - например Ecoline
- товарная
- корзина
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