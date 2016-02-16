Дизайн веб сайта одностраничника

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Закрыт25 заявок224 просмотра

Нужен дизайн лендинга, 5-6 экранов, прототип сайта - кандидату. Бюджет 2500руб.

Срок работы - 2дня.

9 лет назад
istalianka
Татьяна 
50 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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