Нужен дизайн лендинга, 5-6 экранов, прототип сайта - кандидату. Бюджет 2500руб. Срок работы - 2дня.
Нарисовать дизайн сайта по готовым макетам. Разработка приложений
По готовым макетам нарисовать симпатичный, аккуратный, продающий, красивый дизайн.
Дизайн под одно расширение - под десктоп.
Итого получается 9 страниц с типовыми блоками.
Главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU
Вторая главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ
О компании: Надо перерисовать в выбранном вами стиле уже существующую страницу вот отсюда:http://ironuts.com/studio/company.php
Контакты: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s
Журнал (блог) главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sNmQwOTNYdmVHTUk
Журнал пост: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sNnA5QW5xYUlfU0E
Портфолио: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sRzdOUkJzbkdnMk0
Услуги: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sWC1VYUxrUk9zTXc
Вакансии: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sQnhfOGxLM2ZGcE0
По каждой странице еще будут небольшие уточнения, но это когда начнем работать.
Итого что требуется: определить общий стиль сайта и ориентируясь на него отрисовать все макеты.
Начнем с главной странице, а на основе ее забомбим и все остальные.
Если сработаемся - дальше будет еще такой же объем работы по отрисовке кейсов, так что рассматриваю интересных кандидатов, настроенных на долгое сотрудничество, как банально это не звучит.
От вас в комментах - 3 лучшие работы по дизайну и ваша оценка стоимости и сроков.
Кто скидывает шаблонные ответы - не рассматриваю.
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