Нарисовать дизайн сайта по готовым макетам. Разработка приложений

По готовым макетам нарисовать симпатичный, аккуратный, продающий, красивый дизайн.

Дизайн под одно расширение - под десктоп.

Итого получается 9 страниц с типовыми блоками.

Главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU

Вторая главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ

О компании: Надо перерисовать в выбранном вами стиле уже существующую страницу вот отсюда:http://ironuts.com/studio/company.php

Контакты: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s

Журнал (блог) главная: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sNmQwOTNYdmVHTUk

Журнал пост: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sNnA5QW5xYUlfU0E

Портфолио: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sRzdOUkJzbkdnMk0

Услуги: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sWC1VYUxrUk9zTXc

Вакансии: https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sQnhfOGxLM2ZGcE0

По каждой странице еще будут небольшие уточнения, но это когда начнем работать.

Итого что требуется: определить общий стиль сайта и ориентируясь на него отрисовать все макеты.

Начнем с главной странице, а на основе ее забомбим и все остальные.

Если сработаемся - дальше будет еще такой же объем работы по отрисовке кейсов, так что рассматриваю интересных кандидатов, настроенных на долгое сотрудничество, как банально это не звучит.

От вас в комментах - 3 лучшие работы по дизайну и ваша оценка стоимости и сроков.

Кто скидывает шаблонные ответы - не рассматриваю.