maxmegapolis

Максим maxmegapolis

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Нарисовать дизайн сайта по готовым макетам. Разработка приложений

    $300

    По готовым макетам нарисовать симпатичный, аккуратный, продающий, красивый дизайн.  Дизайн под одно расширение - под десктоп.  Итого получается 9 страниц с типовыми блоками.  Главная: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU[/url] Вторая главная: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ[/url] О компании: Надо перерисовать в выбранном вами стиле уже существующую страницу вот отсюда:[url=http://ironuts.com/studio/company.php]http://ironuts.com/studio/company.php[/url] Контакты: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s[/url] Журнал (блог) ...

    Дизайн сайта
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    8 лет назад