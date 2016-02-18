maxmegapolis

По готовым макетам нарисовать симпатичный, аккуратный, продающий, красивый дизайн. Дизайн под одно расширение - под десктоп. Итого получается 9 страниц с типовыми блоками. Главная: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sSEk3NWcxY244OEU[/url] Вторая главная: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sZk5HYnBRdl9LVTQ[/url] О компании: Надо перерисовать в выбранном вами стиле уже существующую страницу вот отсюда:[url=http://ironuts.com/studio/company.php]http://ironuts.com/studio/company.php[/url] Контакты: [url=https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s]https://drive.google.com/open?id=0B_luzGKEvC7sU0tBU3c2Y1NuM2s[/url] Журнал (блог) ...