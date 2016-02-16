Нарисовать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок263 просмотра

Нужно нарисовать дизайн. Дизайн должен быть интересным, красочным, с элементами анимации. В то же время он должен смотреться солидно.

Нужен дизайн главной и 3-4 дизайна для внутренних.

На внутренних страницах предусмотреть 3 колонки.

Стоимость и сроки?

9 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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