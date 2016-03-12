Редизайн автомагазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок175 просмотров

1. Есть PSD текущего дизайна (из него нужно взять основные цвета, и бекграунд структуру)

2. Необходимо нарисовать:

2.1 Вид выпадающего меню

2.2 Вид товаров в категории

2.3 Карточка товара

2.4 Статическая страница

2.5 Модальное окно.Обратный звонок/Ошибки

2.6 Модальное окно.Добавление товара в корзину

2.7 Страница.Оформление заказа

2.8 Страница 404

2.9 Главная страница

2.10 Модальное окно. Спасибо за оформленный заказ. Подпишись на рассылку/ соц.сети группы

3. Требование к дизайнеру: онлайн / оперативность внесения правок и работы в целом

4. Рассматриваются только заявки с указание цена/сроки !!!

 

9 лет назад
d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
14 дней
1. Илья подошел к выполнению задания с особенной внимательностью. 2. В процессе реализации дизайна были учтены все пожелания, и даже более, Илья предложил великолепные варианты. 3. Дизайн в конечном итоге получился просто бомбейский, выше всех похвал! 4. Настоятельно рекомендую Илью как профессионального дизайнера, который не просто любит свою деятельность, а создает шедевры.
Все отлично! Рекомендую

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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