Редизайн автомагазина

1. Илья подошел к выполнению задания с особенной внимательностью. 2. В процессе реализации дизайна были учтены все пожелания, и даже более, Илья предложил великолепные варианты. 3. Дизайн в конечном итоге получился просто бомбейский, выше всех похвал! 4. Настоятельно рекомендую Илью как профессионального дизайнера, который не просто любит свою деятельность, а создает шедевры.