Здравствуйте. Мне необходимо добавить блоки с фото+ раскрывающимся текстом на страницы "грузоперевозки" "аренда спецтехники". Если работа устроит то нужно будет проделать все это еще с несколькими страницами. Сайт (см. скрин)
Легкий дизайн для интернет магазина
ТЗ во вложении
Срок до 24/02/2016
Меня оплата + отзыв
Спасибо
Требуется главная/категория/карточка товара
Для конкурса достаточно только главной страницы. Если победитель вы - доделаем.закрыто
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