Оформление разделов веб-сайта (создание элементов Landing page)

Нам надо оформить элементы страниц веб-сайта.

Задачи разделены на 2 типа:

1) Оформление элементов уже разработанным стилем

PSD исходники с разделенными слоям предоставим (так вы съэкономите время на оформлении).

Пара примеров того что нам нравиться в приложении.

joxi.ru/5md0VKnfv09kom

joxi.ru/GrqzD8BfNxv4Qm

joxi.ru/BA0MJqbuBZ6Mvr

2) Оформление схем и графических элементов по заданию.

Оцените пожалуйста примерно по стоимости и срокам сколько будет стоить 10 изображений такого типа, если будут предоставлены PSD исходники с таким оформлением:

– joxi.ru/KAgkDRJCg7Mg8A

– joxi.ru/bmokeybCMdzxNm

– joxi.ru/Y2LyO1Dhnqa9GA

В процессе реализации обещаем оперативно и доходчиво давать замечания и согласовывать готовые элементы.

Объем работ большой (более 100 графических элементов), но мы не спешим. Но помимо этих задач, есть еще задачи на других проектах.