Оформление разделов веб-сайта (создание элементов Landing page)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок132 просмотра

Нам надо оформить элементы страниц веб-сайта.  

Задачи разделены на 2 типа: 

1) Оформление элементов уже разработанным стилем 

PSD исходники с разделенными слоям предоставим (так вы съэкономите время на оформлении). 

Пара примеров того что нам нравиться в приложении.    

joxi.ru/5md0VKnfv09kom

joxi.ru/GrqzD8BfNxv4Qm

joxi.ru/BA0MJqbuBZ6Mvr

2) Оформление схем и графических элементов по заданию. 

Оцените пожалуйста примерно по стоимости и срокам сколько будет стоить 10 изображений такого типа, если будут предоставлены PSD исходники с таким оформлением: 

– joxi.ru/KAgkDRJCg7Mg8A

– joxi.ru/bmokeybCMdzxNm

– joxi.ru/Y2LyO1Dhnqa9GA

В процессе реализации обещаем оперативно и доходчиво давать замечания и согласовывать готовые элементы. 

Объем работ большой (более 100 графических элементов), но мы не спешим. Но помимо этих задач, есть еще задачи на других проектах. 

9 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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