Здравствуйте. Мне необходимо добавить блоки с фото+ раскрывающимся текстом на страницы "грузоперевозки" "аренда спецтехники". Если работа устроит то нужно будет проделать все это еще с несколькими страницами. Сайт (см. скрин)
Оформление разделов веб-сайта (создание элементов Landing page)
Нам надо оформить элементы страниц веб-сайта.
Задачи разделены на 2 типа:
1) Оформление элементов уже разработанным стилем
PSD исходники с разделенными слоям предоставим (так вы съэкономите время на оформлении).
Пара примеров того что нам нравиться в приложении.
2) Оформление схем и графических элементов по заданию.
Оцените пожалуйста примерно по стоимости и срокам сколько будет стоить 10 изображений такого типа, если будут предоставлены PSD исходники с таким оформлением:
В процессе реализации обещаем оперативно и доходчиво давать замечания и согласовывать готовые элементы.
Объем работ большой (более 100 графических элементов), но мы не спешим. Но помимо этих задач, есть еще задачи на других проектах.
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