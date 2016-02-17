Разработка дизайна с сюжетом

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок218 просмотров

Требуется разработка готового шаблона с сюжетом (персонажи, баннеры, логотип и пр.) для скрипта фруктовой фермы (FF)

Примерные дизайны и сюжеты по ссылкам ниже.

http://mine-safe.com/

http://mine-minerals.com/

http://goldenmines.biz/

Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами

Обязательно указывайте примерную стоимость работы.

9 лет назад
ruleep
Даниил 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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