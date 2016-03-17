ruleep

Даниил ruleep

 
32 годаРоссия/Коряжма
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Требуется аналог автосерфинга

    Требуется разработать скрипт, аналог автосерфинга livesurf.ru, с программой для ПК и всеми функциями, статусами и прочим. Указывайте цену самостоятельно. Как известно, сам сайт в примере создан на cms dle.

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать экономическую игру

    Требуется разработка экономической игры. Примеры игр: https://funmoneyland.biz/ http://mine-safe.com/ Переделка готовых движков на базе FF допускается с полным закрытием уязвимостей (проверка по сканеру). Варианты дизайнов в стиле от SEOcola не интересуют. Варианты сюжетов, бюджет и сроки можно написать в ЛС.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка дизайна с сюжетом

    Требуется разработка готового шаблона с сюжетом (персонажи, баннеры, логотип и пр.) для скрипта фруктовой фермы (FF) Примерные дизайны и сюжеты по ссылкам ниже. [url=http://mine-safe.com/]http://mine-safe.com/[/url] [url=http://mine-minerals.com/]http://mine-minerals.com/[/url] [url=http://goldenmines.biz/]http://goldenmines.biz/[/url] Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами Обязательно указывайте примерную стоимость работы.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется разработка экономической игры

    Требуется разработка экономической игры. Уникальный дизайн + сюжет + подключенные к вводу/выводу платежные системы. Автоматический вывод на payeer. Основной счет пополнения так же на payeer. Список примерных игр для сравнения http://mine-safe.com/ http://mine-minerals.com/ http://goldenmines.biz/ Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами, ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад