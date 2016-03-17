Требуется разработать скрипт, аналог автосерфинга livesurf.ru, с программой для ПК и всеми функциями, статусами и прочим. Указывайте цену самостоятельно. Как известно, сам сайт в примере создан на cms dle.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется проверить движок написанный на php (размер 5mb, файлов для проверки ~30 штук) на уязвимости (дыры) и закрыть их.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разместить рекламу экономической игры в тематических группах. Возможно долгосрочное сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разместить готовый текст на сайтах финансовой тематики об открытии экономической игры.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать видео обзор сайта. Короткий ролик минут на 5.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка экономической игры. Примеры игр: https://funmoneyland.biz/ http://mine-safe.com/ Переделка готовых движков на базе FF допускается с полным закрытием уязвимостей (проверка по сканеру). Варианты дизайнов в стиле от SEOcola не интересуют. Варианты сюжетов, бюджет и сроки можно написать в ЛС.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка готового шаблона с сюжетом (персонажи, баннеры, логотип и пр.) для скрипта фруктовой фермы (FF) Примерные дизайны и сюжеты по ссылкам ниже. [url=http://mine-safe.com/]http://mine-safe.com/[/url] [url=http://mine-minerals.com/]http://mine-minerals.com/[/url] [url=http://goldenmines.biz/]http://goldenmines.biz/[/url] Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами Обязательно указывайте примерную стоимость работы.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка экономической игры. Уникальный дизайн + сюжет + подключенные к вводу/выводу платежные системы. Автоматический вывод на payeer. Основной счет пополнения так же на payeer. Список примерных игр для сравнения http://mine-safe.com/ http://mine-minerals.com/ http://goldenmines.biz/ Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами, ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт8 лет назад