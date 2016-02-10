Требуется разработка экономической игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт1 заявка168 просмотров

Требуется разработка экономической игры. Уникальный дизайн + сюжет + подключенные к вводу/выводу платежные системы. Автоматический вывод на payeer. Основной счет пополнения так же на payeer.

Список примерных игр для сравнения

http://mine-safe.com/

http://mine-minerals.com/

http://goldenmines.biz/

Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами, прорисовка баннеров для привлечения рефералов и название сайта под свободный домен в зоне .com.

В общем, если исполнитель не знаком со скриптами FF, не писать. За основу можно брать сам скрипт FF и доработать его.

9 лет назад
ruleep
Даниил 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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