Требуется разработка экономической игры. Уникальный дизайн + сюжет + подключенные к вводу/выводу платежные системы. Автоматический вывод на payeer. Основной счет пополнения так же на payeer.

Список примерных игр для сравнения

http://mine-safe.com/

http://mine-minerals.com/

http://goldenmines.biz/

Требуется нечто нейтральное между приведенными выше сайтами, прорисовка баннеров для привлечения рефералов и название сайта под свободный домен в зоне .com.

В общем, если исполнитель не знаком со скриптами FF, не писать. За основу можно брать сам скрипт FF и доработать его.