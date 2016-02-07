Есть игра для iPad https://itunes.apple.com/app/id571012955 Нужно сделать версию на iPhone, убрать пару багов, изменить баланс, добвить api Appodeal и еще по мелочи Для профи работа на 1 день максимум ...
Проект csgo
хотел бы узнать цену разработки идентичной рулетки ,, с тем же функционалом + добавление новых игр!
Нужно сделать подобный скрипт http://www.csgoegg.com/ + запихнуть туда http://www.csgodouble.com/ и еще несколько ништяков !
Заявки фрилансеров
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