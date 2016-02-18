Дизайн лендинга

Нужны дизайн-макеты для адаптивного лендинга под 320, 650, 1280 pix. Адекватность приветствуется. Разумеется, правки будут (куда же без них), они включены в стоимость. Тем не менее, при соответствии выполненного заказа ТЗ и макету количество правок ...