Дизайн лендинга

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Закрыт34 заявки242 просмотра

Необходимо создать дизайн лендинга с нуля. Лендинг: icompany.com.ua . Лендинг не до конца наполнен. Тематика: регистрация фирм в Польше.

9 лет назад
nikitosmore
Никита 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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