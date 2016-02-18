Дизайн тарифных планов (грузоперевозки)

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка174 просмотра

Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам согласно общему стилю сайта.    

Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.    

Тарифные планы делятся на три категории:  

1. Машины  

2. Люди  

3. Машины+Люди  

Каждая категория содержит свой набор тарифных планов.  

Для первой категории в качестве картинки используется внешний вид автомобиля.  

Разработать необходимо для второй и третьей категории.  

Вторая категория включает следующую линейку тарифных планов:  

1. Грузчики    

2. Разнорабочие    

3. Универсалы (для квартирных и офисных переездов)    

4. Сборщики мебели / упаковщики    

5. Такелажники    

Третья категория включает следующую линейку тарифных планов:    

1. Машина №1 + 1 грузчик – название "Лайт"    

2. Машина №2 + 1 грузчик – название "Выгода"    

3. Машина №3 + 2 грузчика – название "Выгода+"    

4. Машина №4 + 2 грузчика – название "Оптима"    

5. Машина №5 + 4 грузчика – название "Оптима+"    

6. Машина №6 (3,5 тонн) + 4 грузчика – название "Комфорт"    

7. Машина №7 (5 тонн) + 6 грузчиков  -название "Комфорт+"    

Для второй категории необходимо разработать 5 макетов.    

Для третьей категории два варианта исполнения нужно определится – либо сделать один шаблон (белый фон, авто+силуэт грузчика с иконкой цифры (1, 2, 4 или 6), обозначающее количество рабочих). Либо делаем индивидуально для каждого тарифного плана – не по шаблону.    

Основные требования:    

Необходим интересный и уникальный подход, варианты которые уже есть в сети приниматься к рассмотрению не будут, даже если вы потратили время. Нужно новое решение которое запоминалось у пользователя. Нужно постараться уйти от ассоциации если "Грузчики" – то изобразим грузчика с коробками, если "Такелажники" – то изобразим сейф/рояль/.  

Подробности по перечню работ для тарифных планов и макеты страниц сайта предоставлю исполнителю.  

Исполнителю желательно иметь опыт работ по дизайну сайтов в целом (интернет магазины и услуги, буду смотреть работы в портфолио) при положительном результате предполагается дальнейшее сотрудничество в части доработки страниц, разработка личного кабинета, страниц оформления заказа, работа над графической частью слайдеры/баннеры.  

Требования к файлу:    

формат – png    

размер – 450х297 px    

Сдача работы:    

Исходники в формате psd    

Готовые файлы в формате png    

Оплата:    

1 макет 300 рублей.    

Карта СБ, Вебмани, Яндекс.Деньги

9 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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