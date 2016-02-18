Сделать дизайн посадочной страницы для продажи партнерской программы.
Дизайн тарифных планов (грузоперевозки)
Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам согласно общему стилю сайта.
Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.
Тарифные планы делятся на три категории:
1. Машины
2. Люди
3. Машины+Люди
Каждая категория содержит свой набор тарифных планов.
Для первой категории в качестве картинки используется внешний вид автомобиля.
Разработать необходимо для второй и третьей категории.
Вторая категория включает следующую линейку тарифных планов:
1. Грузчики
2. Разнорабочие
3. Универсалы (для квартирных и офисных переездов)
4. Сборщики мебели / упаковщики
5. Такелажники
Третья категория включает следующую линейку тарифных планов:
1. Машина №1 + 1 грузчик – название "Лайт"
2. Машина №2 + 1 грузчик – название "Выгода"
3. Машина №3 + 2 грузчика – название "Выгода+"
4. Машина №4 + 2 грузчика – название "Оптима"
5. Машина №5 + 4 грузчика – название "Оптима+"
6. Машина №6 (3,5 тонн) + 4 грузчика – название "Комфорт"
7. Машина №7 (5 тонн) + 6 грузчиков -название "Комфорт+"
Для второй категории необходимо разработать 5 макетов.
Для третьей категории два варианта исполнения нужно определится – либо сделать один шаблон (белый фон, авто+силуэт грузчика с иконкой цифры (1, 2, 4 или 6), обозначающее количество рабочих). Либо делаем индивидуально для каждого тарифного плана – не по шаблону.
Основные требования:
Необходим интересный и уникальный подход, варианты которые уже есть в сети приниматься к рассмотрению не будут, даже если вы потратили время. Нужно новое решение которое запоминалось у пользователя. Нужно постараться уйти от ассоциации если "Грузчики" – то изобразим грузчика с коробками, если "Такелажники" – то изобразим сейф/рояль/.
Подробности по перечню работ для тарифных планов и макеты страниц сайта предоставлю исполнителю.
Исполнителю желательно иметь опыт работ по дизайну сайтов в целом (интернет магазины и услуги, буду смотреть работы в портфолио) при положительном результате предполагается дальнейшее сотрудничество в части доработки страниц, разработка личного кабинета, страниц оформления заказа, работа над графической частью слайдеры/баннеры.
Требования к файлу:
формат – png
размер – 450х297 px
Сдача работы:
Исходники в формате psd
Готовые файлы в формате png
Оплата:
1 макет 300 рублей.
Карта СБ, Вебмани, Яндекс.Деньги
Заявки фрилансеров
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