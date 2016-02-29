Проект домашний молочник.

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Завершен1 заявка150 просмотров

Домен: ДОМАШНИЙМОЛОЧНИК.РФ

Надо три страницы:

главная, категория, корзина.

Ещё забыл сказать, что у категории, два варианта отображения: плиткой и списком(более подробная информация). Надеюсь влезет в бюджет.

Карточки товара не будет вообще.

Из требований:

1) Цветовая гамма: синий, белый, зелёный. Оттенки как на лого.

2) Шапка и подвал будут фиксированными относительно браузера (при скролле будут плавать вместе с окном), надо это учесть.

3) Под шапкой будет баннер на всю ширину контента. 1 баннер будет про заказ по телефону. Его для наглядности и рисуем.

4) На странице категории, будет фильтр (тип упаковки, жирность, литраж, производитель может что-то ещё)

5) Категори будут примерно такими: Кисломолчка, творожки, йогурты и т.д. (точных названий нет, стяните откуда-нибудь).

    Меню это будет левым (около 10-11 категорий всего будет).

6) Остальное по стандарту, ещё будет личный кабинет.

5) Ну и макс ширина контента как обычно 960-1000px, 96dpi, размеры шрифтов в пикселях.

9 лет назад
Fel1ks90
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад
$133
6 дней
Всем рекомендую Василия. Работает до полного утверждения. Не боится трудностей. Всегда на связи. Буду обращаться к Василию в будущем.
Моментальная оплата, понятная задача, приятное общение. Понравилось работать с Андреем, рекомендую его к сотрудничеству, и сам буду рад повторной работе с ним:)

Заявки фрилансеров

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 лет назад

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