Сделать дизайн посадочной страницы для продажи партнерской программы.
Проект домашний молочник.
Домен: ДОМАШНИЙМОЛОЧНИК.РФ
Надо три страницы:
главная, категория, корзина.
Ещё забыл сказать, что у категории, два варианта отображения: плиткой и списком(более подробная информация). Надеюсь влезет в бюджет.
Карточки товара не будет вообще.
Из требований:
1) Цветовая гамма: синий, белый, зелёный. Оттенки как на лого.
2) Шапка и подвал будут фиксированными относительно браузера (при скролле будут плавать вместе с окном), надо это учесть.
3) Под шапкой будет баннер на всю ширину контента. 1 баннер будет про заказ по телефону. Его для наглядности и рисуем.
4) На странице категории, будет фильтр (тип упаковки, жирность, литраж, производитель может что-то ещё)
5) Категори будут примерно такими: Кисломолчка, творожки, йогурты и т.д. (точных названий нет, стяните откуда-нибудь).
Меню это будет левым (около 10-11 категорий всего будет).
6) Остальное по стандарту, ещё будет личный кабинет.
5) Ну и макс ширина контента как обычно 960-1000px, 96dpi, размеры шрифтов в пикселях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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