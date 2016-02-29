Проект домашний молочник.

Домен: ДОМАШНИЙМОЛОЧНИК.РФ

Надо три страницы:

главная, категория, корзина.

Ещё забыл сказать, что у категории, два варианта отображения: плиткой и списком(более подробная информация). Надеюсь влезет в бюджет.

Карточки товара не будет вообще.

Из требований:

1) Цветовая гамма: синий, белый, зелёный. Оттенки как на лого.

2) Шапка и подвал будут фиксированными относительно браузера (при скролле будут плавать вместе с окном), надо это учесть.

3) Под шапкой будет баннер на всю ширину контента. 1 баннер будет про заказ по телефону. Его для наглядности и рисуем.

4) На странице категории, будет фильтр (тип упаковки, жирность, литраж, производитель может что-то ещё)

5) Категори будут примерно такими: Кисломолчка, творожки, йогурты и т.д. (точных названий нет, стяните откуда-нибудь).

Меню это будет левым (около 10-11 категорий всего будет).

6) Остальное по стандарту, ещё будет личный кабинет.

5) Ну и макс ширина контента как обычно 960-1000px, 96dpi, размеры шрифтов в пикселях.