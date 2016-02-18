Есть одностраничный сайт, который мне нравится по дизайну. Надо слегка изменить графические составляющие и цвета взяв его за основу и сверстать в валидной верстке bootstrap 3. Вот ссылка на сайт: http://goo.gl/Xgdja9
Дизайн блога
Добрый день!
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн с нуля с мобильной версией. На выходе должно быть 4 макета: главная страница, внутренняя, главная мобильная и внутренняя мобильная. Кроме того, нужен логотип, форма подписки, форма обратной связи, виджет комментаторов.
ТЗ уже полностьюготово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.Коротко о задаче:
Название блога: Блог Натальи Поздняковой.
Описание - "Праздник материнства: как сделать вашу жизнь с детьми счастливой, интересной и осознанной"
В шапке блога - берег моря, в воду входят женщины в ярких длинных платьях, рядом бегают дети. Обязательно, чтоб хотя бы у одной в слинге сидел ребенок (как выглядит ребенок в слинге - http://moy-kroha.info/wp-content/uploads/2015/08/Malysh-v-sling-sharfe.jpg). Вокруг - много павлинов, сам блог яркий, экзотический, в сине-зеленых тонах. Главные элементы - павлины и дети.
Картинки, которые наиболее передают нужное настроение:
http://i.artfile.ru/2193x1875_614500_%5Bwww.ArtFile.ru%5D.jpg
http://cs416924.vk.me/v416924591/61b6/5jIfBaEKqZI.jpg
http://www.sambandha.ru/wp-content/uploads/2010/06/radhamadhava.jpg
http://www.fotosselect.ru/wp-content/uploads/2015/05/pavlin-raspushil-hvost.jpg
http://cs616530.vk.me/v616530683/128ae/NVHkjt1XB8s.jpg
Рассматриваю предложения с ценой до 30 тысяч рублей. В идеале - 25 тысяч :)
Заявки фрилансеров
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