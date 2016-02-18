Дизайн блога

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Закрыт17 заявок244 просмотра

Добрый день!

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн с нуля с мобильной версией. На выходе должно быть 4 макета: главная страница, внутренняя, главная мобильная и внутренняя мобильная. Кроме того, нужен логотип, форма подписки, форма обратной связи, виджет комментаторов.

 ТЗ уже полностьюготово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.Коротко о задаче:

Название блога: Блог Натальи Поздняковой. 

Описание - "Праздник материнства: как сделать вашу жизнь с детьми счастливой, интересной и осознанной" 

В шапке блога - берег моря, в воду входят женщины в ярких длинных платьях, рядом бегают дети. Обязательно, чтоб хотя бы у одной в слинге сидел ребенок (как выглядит ребенок в слинге - http://moy-kroha.info/wp-content/uploads/2015/08/Malysh-v-sling-sharfe.jpg). Вокруг - много павлинов, сам блог яркий, экзотический, в сине-зеленых тонах. Главные элементы - павлины и дети. 

Картинки, которые наиболее передают нужное настроение: 

http://i.artfile.ru/2193x1875_614500_%5Bwww.ArtFile.ru%5D.jpg

http://cs416924.vk.me/v416924591/61b6/5jIfBaEKqZI.jpg 

http://www.sambandha.ru/wp-content/uploads/2010/06/radhamadhava.jpg 

http://www.fotosselect.ru/wp-content/uploads/2015/05/pavlin-raspushil-hvost.jpg 

http://cs616530.vk.me/v616530683/128ae/NVHkjt1XB8s.jpg

Рассматриваю предложения с ценой до 30 тысяч рублей. В идеале - 25 тысяч :)

WordPress
9 лет назад
pozdnyakova-org
Наталья 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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