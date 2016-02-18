Слегка изменить дизайн одной страниц и переверстать его на bootstrap 3

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Есть одностраничный сайт, который мне нравится по дизайну. Надо слегка изменить графические составляющие и цвета взяв его за основу и сверстать в валидной верстке bootstrap 3.

Вот ссылка на сайт:

http://goo.gl/Xgdja9

Bootstrap
9 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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