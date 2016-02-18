Есть сайт по недвижимости. Есть листинги, в которых нет объявлений – yadi.sk/i/JH3yY2AnoKzPW Вместо текста нужен хороший блок с призывом к добавлению объекта недвижимости. На форме добавления объявления необходимо переделать ...
Слегка изменить дизайн одной страниц и переверстать его на bootstrap 3
Есть одностраничный сайт, который мне нравится по дизайну. Надо слегка изменить графические составляющие и цвета взяв его за основу и сверстать в валидной верстке bootstrap 3.
Вот ссылка на сайт:
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