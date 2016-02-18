Добрый день! Требуется редизайн главной страницы сайта http://porekamkanalam.ru (дизайн только одно страницы!) Основная задача сделать сайт более конверсионным по запросам "заказать экскурсию по рекам и каналам спб", "прогулки по рекам и ...
Доработка макета (недвижимость)
Есть сайт по недвижимости. Есть листинги, в которых нет объявлений – yadi.sk/i/JH3yY2AnoKzPW
Вместо текста нужен хороший блок с призывом к добавлению объекта недвижимости.
На форме добавления объявления необходимо переделать блок с ценой – yadi.sk/i/9lA4ePJKoGVnL
Красную строчку убираем и предлагаем на выбор два варианта публикации (тарифа):
1) До 100 активных объявлений, на 12 месяцев за 10 000 р., но отдаем по акции за 5 000 р.
2) 5 р. в сутки за 1 объявление.
Естественно первый вариант для нас более привлекательный, поэтому всячески агитируем за него. Обязательно показать, что цена со скидкой.
Первые две недели тарифа за 5 000 – бесплатны, пробная версия. Надо это показать.
Т.е, его можно выбрать, опубликоваться, а через 2 недели оплатить. Если этого не сделать, публикация будет снята.
Из пожеланий – блок с выбором тарифа вынести отдельно, на белом фоне, до основных полей объявления.
Заявки фрилансеров
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