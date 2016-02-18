Доработка макета (недвижимость)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок194 просмотра

Есть сайт по недвижимости. Есть листинги, в которых нет объявлений – yadi.sk/i/JH3yY2AnoKzPW

Вместо текста нужен хороший блок с призывом к добавлению объекта недвижимости.

На форме добавления объявления необходимо переделать блок с ценой – yadi.sk/i/9lA4ePJKoGVnL

Красную строчку убираем и предлагаем на выбор два варианта публикации (тарифа):

1) До 100 активных объявлений, на 12 месяцев за 10 000 р., но отдаем по акции за 5 000 р.

2) 5 р. в сутки за 1 объявление.

Естественно первый вариант для нас более привлекательный, поэтому всячески агитируем за него. Обязательно показать, что цена со скидкой.

Первые две недели тарифа за 5 000 – бесплатны, пробная версия. Надо это показать.

Т.е, его можно выбрать, опубликоваться, а через 2 недели оплатить. Если этого не сделать, публикация будет снята.

 

Из пожеланий – блок с выбором тарифа вынести отдельно, на белом фоне, до основных полей объявления.

9 лет назад
Jekki_nf
Павел 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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