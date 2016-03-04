Нужен новый дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

[table]

  1. главная   2. страница каталога  3. страница товара  4. какая-то текстовая страница со всеми стилями для сайта: заголовок,

подзаголовок, таблица, цитата, спиосок, картинка, видео и тд 

5. Страница контактов 

6. страница новостей 7. страница отзывов 

8. корзина,  в корзине хотелось бы, чтоб было видно, что человек заказал,

т.е. или всплывающее окошечко с мини картинкой матраса (см.в доп.примечаниях)

или возможность нажать на заказанный товар и оказаться на его страничке, хотя

это наверное будет уводить человека от покупки?  

9) СТРАНИЦА СРАВНЕНИЕ

[/table]

9 лет назад
Sacura_large
Галина 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$380
14 дней
Очень ясно умеет мыслить и структурировать, Это огромное достоинство для веб-дизайна! Рекомендую!
Очень приятная заказчица. Одно удовольствие от проекта. Всем советую к сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перерисовать логотип

    Добрый день. Нужно перерисовать логотип. 1. Сделать прозрачный фон. 2. Убрать зеленый прямоугольник (фон), в котором изображена девушка. 3. А изображение девушки сделать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Webasyst 309 версии

    АДРЕС САЙТА СКИНУ В ЛИЧКУ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 1.       Добавить телефоны  в шапку 8 800 ....... и  8 495 ......., под номером 8 800 ..мелким шрифтом вставить текст:  Для регионов звонок БЕСПЛАТНЫЙ 2.       На главной странице ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простые дизайны на базе шаблона WP

    Требуется, на базе простого шаблона Wordpress, в рамках его функционала минимально изменить дизайн с целью придания сайту тематичности, настроить типографику + составить логотип.  Т.е не нужно рисовать PSD, не нужен доп кодинг, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна

    Добрый день! Нам нужно разработать дизайн сайта для главной страницы и 3-5 внутренних.  Нравится дизайн – donpion.ua/  Тематика точно такая же  Разработка логотипа так же нужна, но в будущем, поэтому прошу сразу написать ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка landing page

    $250

    Необходимо разработать дизайн и сверстать landing page по продаже сыпучих продуктов питания собственной марки. подробное тз вышлю исполнителю.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн блога

    Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн с нуля с мобильной версией. На выходе должно быть 4 макета: главная страница, внутренняя, главная мобильная и внутренняя мобильная. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Слегка изменить дизайн одной страниц и переверстать его на bootstrap 3

    Есть одностраничный сайт, который мне нравится по дизайну. Надо слегка изменить графические составляющие и цвета взяв его за основу и сверстать в валидной верстке bootstrap 3. Вот ссылка на сайт: http://goo.gl/Xgdja9

    Bootstrap
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад