Нужен новый дизайн

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1. главная 2. страница каталога 3. страница товара 4. какая-то текстовая страница со всеми стилями для сайта: заголовок,

подзаголовок, таблица, цитата, спиосок, картинка, видео и тд

5. Страница контактов

6. страница новостей 7. страница отзывов

8. корзина, в корзине хотелось бы, чтоб было видно, что человек заказал,

т.е. или всплывающее окошечко с мини картинкой матраса (см.в доп.примечаниях)

или возможность нажать на заказанный товар и оказаться на его страничке, хотя

это наверное будет уводить человека от покупки?

9) СТРАНИЦА СРАВНЕНИЕ

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