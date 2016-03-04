Sacura_large

Внести некоторые изменения, Потребуется замена внешней части и т.д. Работа будет носить постоянный характер, если найдём общий язык.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Пена 5 см, войлок (тонкая прослойка), мультипакет, т.е. пружин будет в два раза больше чем у матрасов немножко др. типа. Выглядеть должно примерно так (фото во вложении); войлок, пена 2 см. Съёмный чехол, т.е. должна ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужен баннер для слайдера, размеры 1920*1332Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужны аккуратные, зазывающие Баннеры для подчёркивания той или иной изюминки продукции.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужен адаптивный дизайн для нового одеяния Matress.ru ))Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
[table] [b] [/b] [b]1. главная [/b] [b] [/b][b]2. страница каталога [/b] [b]3. страница товара [/b] [b]4. какая-то текстовая страница со всеми стилями для сайта: заголовок, подзаголовок, таблица, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу и за терпение
Ответный отзыв
Максим с работой справился на отлично! Рисунки получились со своим лицом и качественные! Все претензии учёл, работать с ним было приятно просто как с исполнительным человеком. Со сроками не совсем всё было гладко, но к выставке успели. Будем обращаться ещё!
$5
10 баллов
7 лет назад
Галина, отличный заказчик, четко поставленные задачи, всегда на связи и моментальная оплата после сдачи работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Творческий подход! быстрые исправления. Лёгкость, изящность, понимание сути задачи! Если эти характеристики вам важны рекомендую обратиться к Лине.
$15
10 баллов
7 лет назад
Галина - замечательный, вежливый и порядочный заказчик. Приятна в общении. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика!
Ответный отзыв
Если вам нужна чёткая, аккуратная работа с соблюдением сроков и быстрыми правками в случае необходимости, то это к Анне!
$400
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик, постоянно на связи, быстрая оплата, приятная в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Объём выполнен полностью и точно в срок. Спасибо! Будем заказывать ещё!
$380
10 баллов
8 лет назад
Очень приятная заказчица. Одно удовольствие от проекта. Всем советую к сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
Очень ясно умеет мыслить и структурировать, Это огромное достоинство для веб-дизайна! Рекомендую!