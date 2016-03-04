Sacura_large

Галина Дворецкая Sacura_large

 
44 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
maximuss
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется визуализация матрасов
Спасибо за работу и за терпение
Максим с работой справился на отлично! Рисунки получились со своим лицом и качественные! Все претензии учёл, работать с ним было приятно просто как с исполнительным человеком. Со сроками не совсем всё было гладко, но к выставке успели. Будем обращаться ещё!
Ответный отзыв
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужно несколько тематических баннеров для сайта
Галина, отличный заказчик, четко поставленные задачи, всегда на связи и моментальная оплата после сдачи работы. Рекомендую!
Творческий подход! быстрые исправления. Лёгкость, изящность, понимание сути задачи! Если эти характеристики вам важны рекомендую обратиться к Лине.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
38 минут назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужен баннер для слайдера.
Галина - замечательный, вежливый и порядочный заказчик. Приятна в общении. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика!
Если вам нужна чёткая, аккуратная работа с соблюдением сроков и быстрыми правками в случае необходимости, то это к Анне!
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Адаптивный дизайн
Хороший заказчик, постоянно на связи, быстрая оплата, приятная в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Объём выполнен полностью и точно в срок. Спасибо! Будем заказывать ещё!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$380
10 баллов
8 лет назад
Нужен новый дизайн
Очень приятная заказчица. Одно удовольствие от проекта. Всем советую к сотрудничеству! :)
Очень ясно умеет мыслить и структурировать, Это огромное достоинство для веб-дизайна! Рекомендую!
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