Здравствуйте. Нужно нарисовать 3Д планировку квартиры. Дизайн должен быть на уровне приложенной к заданию планировки. Лучше можно, хуже нет. По окончанию задания необходимо передать исходный фал с возможностью его редактирования и готовыми настройками рендеринга, ...
Требуется визуализация матрасов
Пена 5 см, войлок (тонкая прослойка), мультипакет, т.е. пружин будет в два раза больше чем у матрасов немножко др. типа. Выглядеть должно примерно так (фото во вложении); войлок, пена 2 см. Съёмный чехол, т.е. должна быть видна молния. Нейтральный цвет чехла бело-серый или молочный или какой то тёплый оттенок белого ( на ваше усмотрение). и будут этикетки, не могу сказать пока две или три. Скорей всего, как у этого матрасика. Только пена должна быть максимально похожа на свой реальный цвет. (фото во вложении) Пружинный блок здесь мне нравится, правда не вижу термосклейки пружин, она должна просматриваться. Белые полоски по периметру - функциональны, это специальный короб, он должен быть. и на нём должна быть надпись бренда. Вот пожалуй и всё. Слои у матрасов разнятся. Ракурс можно чуть другой дать, разрез тоже можно чуть другой, но форма волны ( морской или напоминающей гитару) должна присутствовать.
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