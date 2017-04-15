Требуется визуализация матрасов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка152 просмотра

Пена 5 см, войлок (тонкая прослойка), мультипакет, т.е. пружин будет в два раза больше чем у матрасов немножко др. типа. Выглядеть должно примерно так (фото во вложении); войлок, пена 2 см. Съёмный чехол, т.е. должна быть видна молния. Нейтральный цвет чехла бело-серый или молочный или какой то тёплый оттенок белого ( на ваше усмотрение). и будут этикетки, не могу сказать пока две или три. Скорей всего, как у этого матрасика.  Только пена должна быть максимально похожа на свой реальный цвет. (фото во вложении)  Пружинный блок здесь мне нравится, правда не вижу термосклейки пружин, она должна просматриваться. Белые полоски по периметру - функциональны, это специальный короб, он должен быть. и на нём должна быть надпись бренда. Вот пожалуй и всё. Слои у матрасов разнятся. Ракурс можно чуть другой дать, разрез тоже можно чуть другой, но форма волны ( морской или напоминающей гитару) должна присутствовать.

8 лет назад
Sacura_large
Галина 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$1
1 день
Максим с работой справился на отлично! Рисунки получились со своим лицом и качественные! Все претензии учёл, работать с ним было приятно просто как с исполнительным человеком. Со сроками не совсем всё было гладко, но к выставке успели. Будем обращаться ещё!
Спасибо за работу и за терпение

Заявки фрилансеров

maximuss
Максим 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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