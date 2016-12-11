Есть необходимость создать дополнительно еще 4 картинки в таком же стиле, как прикрепеленная. ТЗ по каждой кратинке дадим. От вас - цена за ОДНУ картинку и примерные сроки (время не жмет).
Разработка простых 3D-моделей мебели
Требуется создать серию относительно простых low-poly моделей мебели и предметов интерьера на основе рисунков/фотографий.
Основные требования:
- Единица - 1 метр (для масштаба).
- Центр модели - 0.
- Высота модели по Z.
- Модель не должна быть повёрнута в плоскости OXY.
- Сохранение в формате COLLADA, а также предоставление исходников в 3D Max.
Просьба указывать в заявке ваш опыт в данной области, а также цену за 1 модель. Оплата по факту или частями.
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