Разработка простых 3D-моделей мебели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок370 просмотров

Требуется создать серию относительно простых low-poly моделей мебели и предметов интерьера на основе рисунков/фотографий.

Основные требования:

  • Единица - 1 метр (для масштаба).
  • Центр модели - 0.
  • Высота модели по Z.
  • Модель не должна быть повёрнута в плоскости OXY.
  • Сохранение в формате COLLADA, а также предоставление исходников в 3D Max.
Пример модели по уровню детализации: https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?redirect=1&mid=bf91d0169eae3bfdd810b14a81e12eca&ct=hppm&id=bf91d0169eae3bfdd810b14a81e12ecaПо виду она подходит под наши требования, но слишком тяжёлая. То есть достаточного более простой.

Просьба указывать в заявке ваш опыт в данной области, а также цену за 1 модель. Оплата по факту или частями.

3ds Max
8 лет назад
teir19
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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