Адаптивный дизайн

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Завершен1 заявка103 просмотра

нужен адаптивный дизайн для нового одеяния Matress.ru ))

9 лет назад
Sacura_large
Галина 
46 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$400
7 дней
Объём выполнен полностью и точно в срок. Спасибо! Будем заказывать ещё!
Хороший заказчик, постоянно на связи, быстрая оплата, приятная в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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