Адаптивный дизайн

Спецификация по посадочной странице: https://docs.google.com/document/d/1ZWpB0qkPUGCsCreSxybwBSP88uOF716EpElgQblaA-A/edit?usp=docslist_api Необходимо, чтобы она была готова в понедельник. Не оставляйте заявку если не можете ее слелать в эти сроки.