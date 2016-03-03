Дизайн интернет-магазина по террасной доске

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки265 просмотров

Требуется ответственный дизейнер  для дизайн интернет-магазина по террасной доске и постоянного сотрудничества в дальнейшем.

Уровень работ должен быть не ниже следующих: 

http://alterwood.com.ua/ 

http://gkaami.kz/ 

http://abc-club.kiev.ua/ 

http://bulat.ua/ 

http://mirterras.com.ua/ 

http://dortmax-mall.ru/ 

Главные качества, которыми должен обладать дизайнер: 

1) Коммуникабельность 

2) Ответственность 

3) Понимание того, как должен выглядеть хороший сайт (ux, ui, юзабилити) 

Средняя стоимость за дизайн:  

Лендинг: 100-150уе 

Визитка: 150уе 

Магазин: 150-200уе 

Предпочтительно дизайнеры из Киева, но это не критично.  

Те, кто заинтересовался -  пишите в личку или оставляйте заявку.  В заявке присылайте примеры ваших ЛУЧШИХ работ магазинов, лендингов и корпоративных сайтов. 

9 лет назад
poltorrr
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров