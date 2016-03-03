Требуется ответственный дизейнер для дизайн интернет-магазина по террасной доске и постоянного сотрудничества в дальнейшем.

Уровень работ должен быть не ниже следующих:

http://alterwood.com.ua/

http://gkaami.kz/

http://abc-club.kiev.ua/

http://bulat.ua/

http://mirterras.com.ua/

http://dortmax-mall.ru/

Главные качества, которыми должен обладать дизайнер:

1) Коммуникабельность

2) Ответственность

3) Понимание того, как должен выглядеть хороший сайт (ux, ui, юзабилити)

Средняя стоимость за дизайн:

Лендинг: 100-150уе

Визитка: 150уе

Магазин: 150-200уе

Предпочтительно дизайнеры из Киева, но это не критично.

Те, кто заинтересовался - пишите в личку или оставляйте заявку. В заявке присылайте примеры ваших ЛУЧШИХ работ магазинов, лендингов и корпоративных сайтов.