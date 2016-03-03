Разработать элементы дизайна сайта

Необходимо разработать несколько элементов дизайна сайта, а именно:

1) Представление меню (вариант дизайна есть - но не устраивает по ряду причин)

2) Представление турпакетов

3) Представление конференц-пакетов

При разработке необходимо учесть, что при нажатии на область представления происходит открытие в новом окне с возможностью вывода на печать. Таким образом выходной размер дизайна должен быть не менее формата А4 или 20*30 см.

Дизайн для меню питания - внизу должны быть приборы перевязанные бантом.

Для конференц и турпакетов - внизу клош (купол) на руке. Наверху - логотип (в разработке)

В заявке указывайте сроки и стоимость за все три дизайна.