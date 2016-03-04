Требования к дизайну: Необходимо подготовить дизайн письма в сохраняя стилистику оформления панели управления сервиса (https://goo.gl/ymdrC9). Для создания макета рекомендуется использовать уже имеющиеся наработки, концепцию и атрибуты бренда: https://goo.gl/BU3hun Макет подготовить на основе ...
Редизайн пяти внутренних страниц сайта с адаптивкой
Редизайн пяти внутренних страниц сайта с адаптивкой
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