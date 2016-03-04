Редизайн пяти внутренних страниц сайта с адаптивкой

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок162 просмотра

Редизайн пяти внутренних страниц сайта с адаптивкой

9 лет назад
hkcinemaru
Хохлов 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$200
2 дня
И снова все быстро, качественно, с молниеносным внесением пожеланий! Рекомендую!
Рекомендую Бориса к сотрудничеству! Приятный заказчик. Понятная задача, всегда на связи, быстрая оплата. Все супер :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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