Нужно нарисовать дизайн для главной страницы сайта и других страниц на сайте. Т.е. по сути нужно прорисовать 2 страницы. Примеры сайтов скину выбранному кандидату.
Дизайн сайта. Ритуальные услуги
На сновании прототипов оценить ориентировочную стоимость дизайна сайта. Основные страницы:
- Главная - текстовая страница с поиском и описанием проекта
- Книга записей - страница с поиском записей и выбором найденных результатов
- ДНЕВНИК - карточка умершего человека (оценить оба варианта раздельно - отличаются кол-вом элементов)
- Возможности страницы - страница настроек
- Правила - текстовая страница
- Вариант поп-апа
Пожалуйста, укажите стоимость и сроки работ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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