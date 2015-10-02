Добрый день! Срочное задание по переводу на немецкий небольшого текста. Пишите ЛС **** - ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ПО ПОИСКУ И ДОСТАВКЕ СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ Благодаря ...
- Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Тематика: Морепродукты. Описание видов рыбы +1 текст о компании. Пример текста на русском - http://c2n.me/3LjemAc Сроки: до 21:00 15.06.2017 Условия приёма работы: Переведенные тексты передаются на вычитку носителю языка. Прием ...Переводы11 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработка магазина на Opencart. Версия ocStore 2.3.0.2 Необходимо: 1. Подключить API оператора сотовой связи для приёма платежей 2. Выгружать данные о заказах пополнения счетов в google таблицы 3. Доработать ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Интересует перенос сайта на новый сервер. Сайт на kohana (первой версии) У нас возникает ошибка: Kohana_Exception [ 0 ]: The requested route does not exist: error ~ SYSPATH/classes/kohana/route.php [ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интегрировать верстку на текстовые страницы сайта с доработкой функционала (10 страниц)Настройка мультиязычностиДоработка корзины под дизайнВыгрузка заказов в 1с и google таблицыДонастройка opencart под ТЗПодробности ЛС PS После этого проекта будет второй, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача в том, чтобы создать модальное окно с формой отправки сообщения в котором, кроме введенных пользователем данных, скрыто добавляется название страницы. Поля формы ИмяТелефонEmailКомментарийРабота формы как на recond.com.ua - http://c2n.me/3F4s0KM ...Завершен8 лет назад
Структура сайта: Страница авторизацииСтраница/окно для загрузки видеоСписок загруженных ранее видеоАвторизация –простая, только один пользователь. Можно прописать пользователя в коде Загрузка видео (mp4)с мета-данными - когда нажата кнопка «загрузить видео», пользователю необходимо ...Закрыт8 лет назад
Интересует создание поп-апа с подпиской на страницу facebook. Нюанс в том, чтобы поп-ап показывался только тем посетителям, которые не подписывались ранее на страницу facebookВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Регулярно работать с 10 самыми популярными форумами по теме недвижимости в Москве, скрыто и открыто продвигая агентство недвижимости. Основное направление - коммерческая недвижимость. Задача: 1. Создаем на каждом форуме по 2-3 ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сновании прототипов оценить ориентировочную стоимость дизайна сайта. Основные страницы: Главная - текстовая страница с поиском и описанием проектаКнига записей - страница с поиском записей и выбором найденных результатовДНЕВНИК - карточка умершего человека (оценить оба ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Есть сверстанные 2 страницы: главная и карточка товара. Их необходимо натянуть на готовый сайт. Функционал никакой дорабатывать не нужно. Верстка в чистом html/css есть. Макеты во вложенииЗавершен10 лет назад
Настроить возможность отображения по нескольким тегам одновременно. Работа касается материалов в компоненте К2. ТЗ: 1. Возможность выбора от 2 и более тегов одновременно. Например: http://c2n.me/3faqcgv 2. У страницы результатов ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт 3d-remont.com.ua На нем установлен модуль для SEO SeoGen и блог Journal 2. SeoGen не создает ЧПУ для блога. Задача: сделать так, чтобы SeoGen создавал ЧПУ для блога, и ...Закрыт10 лет назад
Требуется разработчик с хорошим опытом реализации проектов на YII-framework. Работа над интернет-каталогом. Разработка и постоянные доработки и исправлений в имеющийся проект на YII. Периодически, в пределах 10-20 часов в месяц. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка для магазина att-agro.ru модуля с goeip Задачи модуля: 1. Вывод тех или иных контактов на главной в шапке для посетителей с Москвы, Белгорода, Крыма и Других областей 2. Вывод ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создание лэндинга для сайта STARtravel.ua. Исходные данные: есть текст страницы и макап, сайт компании Особенности: большой объем данных (10 страниц текста в макапе), поэтому, используем спойлеры и ссылки внутри страницы. ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Вывести текстовый блок на карточке каждого товара в магазине http://att-agro.ru/ Текст на карточке должен выводится между описанием товара и футером Присылайте предложение по цене и срокам ЛСЗавершен11 лет назад
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Создать 2 вида баннеров - образование и языковые курсы с четырьмя предложениями в каждом - языковые курсы (Англия, Канада, Мальта, Кипр) - образование (Англия, Канада, Польша, Чехия) Посадочные страницы будут ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Выгрузка товаров в XML или YML для hotline.ua, price.ua и Nadavi. Магазин teploset.kiev.ua Цену и сроки в ЛС, пожалуйстаЗакрыт11 лет назад