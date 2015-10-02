Перенос сайта оказался несколько сложнее, чем ожидалось, и к работе был подключен также администратор сервера. Игорь проявил себя как профессионал. Трёхсторонняя коммуникация в процессе переноса была на высшем уровне - если обещал появится через 2 часа, то именно через такой период времени и был на связи. Так как работали над продакшеном, перенос происходил вечерами и в выходные. В результате работа выполнена в срок и сайт успешно возобновил работу на новом сервере. Будем сотрудничать и далее по другим проектам. Спасибо за работу!