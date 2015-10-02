rider357

Дмитрий rider357

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Перенос сайта на фреймворке Kohana
Хорошая постановка задачи. Отличная коммникация и оплата во время. Дмитрий, спасибо!
Перенос сайта оказался несколько сложнее, чем ожидалось, и к работе был подключен также администратор сервера. Игорь проявил себя как профессионал. Трёхсторонняя коммуникация в процессе переноса была на высшем уровне - если обещал появится через 2 часа, то именно через такой период времени и был на связи. Так как работали над продакшеном, перенос происходил вечерами и в выходные. В результате работа выполнена в срок и сайт успешно возобновил работу на новом сервере. Будем сотрудничать и далее по другим проектам. Спасибо за работу!
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cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Отправка сообщения со страницы с указанием её названия Wordpress
WordPress
Отличный заказчик! Задача поставлена четко. Оплатил куда мне было удобней! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Один из лучших исполнителей, с которыми приходилось работать! Отличная коммуникация, быстрое и точное выполнение задачи. Рекомендую!
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annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$60
9 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта. Ритуальные услуги
Дмитрий,был самым ответственным заказчиком, за мой опыт, коммуникация 100%, задача была сложная но мы вместе справились с задачей поставленной!
Нестандартная тема. Требовательный клиент. Анна всегда была на связи и оперативно вносила правки. Фактически, работа оказалась сложнее, чем планировали, однако, Анна хорошо справилась с задачей.
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olegsoe
Андрей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Натянуть готовую верстку на Joomla, 2 старницы
CSSHTMLJoomla
Задание понятно. Оплата вовремя.
Ориентированный на результат подход. Приятный и адекватный в общении человек. Выполнил работу с небольшой задержкой по времени, Некоторые правки отменили и взаимовыгодно пересмотрели цену. Составил подробные инструкции по пользованию сайтом и настроенными модулями. Буду ещё обращаться! Спасибо!
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vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать HTML шаблон интернет-магазина
HTMLJoomla
Дмитрий, хороший заказчик - оплачивает вовремя, идет на встречу когда какие-то трудности с проектом и оперативно отвечает на вопросы по заданию. Рекомендую как надежного заказчика.
Второй проект с Виталием. Как я и ожидал - качественно и быстро выполнил задание. Очень рекомендую! Отличный специалист по верстке
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