Качественный редизайн для сайта-визитки

Необходим дизайн для сайта по услугам по промышленному альпинизму. Есть прототип сайта, приложил его во вложениях. В общем Кто выполнит работу профессионально и не дорого? В пределах 1.5-2.5 тыс рублей. Присылайте свои работы, + по ...