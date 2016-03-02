Необходим дизайн для сайта по услугам по промышленному альпинизму. Есть прототип сайта, приложил его во вложениях. В общем Кто выполнит работу профессионально и не дорого? В пределах 1.5-2.5 тыс рублей. Присылайте свои работы, + по ...
Качественный редизайн для сайта-визитки
Добрый вечер!
Есть шаблон сайта-визитки http://www.templatemonster.com/ru/demo/58533.html
1. Нужно подобрать цветовые схемы по ТЗ.
2. На главной странице добавить в структуру фото-ленту.
3. Сохранение стилистики.
Требования для дизайнера:
1. Ответственность.
2. Качество.
3. Оригинальность.
4. Ваши примеры работ.
Заявки фрилансеров
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