Здравствуйте! Нужно написать порядка 10-и текстов около 500 символов каждый. Оплата 2$ за текст. Очень важно чтобы у исполнителя были работы из данной тематики.
Копирайтинг20 заявок
Закрыт
8 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать порядка 10-и текстов около 500 символов каждый. Оплата 2$ за текст. Очень важно чтобы у исполнителя были работы из данной тематики.
Добрый вечер! Есть шаблон сайта-визитки http://www.templatemonster.com/ru/demo/58533.html 1. Нужно подобрать цветовые схемы по ТЗ. 2. На главной странице добавить в структуру фото-ленту. 3. Сохранение стилистики. Требования для дизайнера: 1. Ответственность. ...