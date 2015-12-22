mashazahar

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готовый макет письма с уже сделанной разбивкой перевести в формат html
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
готовый макет письма с уже сделанной разбивкой перевести в формат html
Доработка письма в формате html
Сделать макет письма в формате html По кнопке подробнее должен быть переход на следующую страницу сайта http://t-812.ru/2-dnya-v-peterburge-kruiz-ladoge.html
перевести макет письма в формат html сделать активной фразу в начале письма "туристическое бюро "т-812" и сделать активным (это возможно?) адрес сайта в шапке и логотип компании внизу
письмо будет отправлено дополнительно, перевести в формат html
Перевести готовый макет письма в формат html