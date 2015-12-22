mashazahar

Мария Захарченко mashazahar

 
50 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
241585560
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
3 балла
8 лет назад
Верстка письма
из 200 рублей обещанных оплатила только 50. на связь не выходит. не рекомендую!!! остерегайтесь таких работодателей.
Xcandor
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Верстка письма в формат Html
5+
Всё хорошо
Ответный отзыв
Xcandor
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Доработка письма
Хороший заказчик
Качественно и быстро. Всегда на связи
Ответный отзыв
Xcandor
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Верстка письма
Всё отлично
Всё хорошо. Быстро. Чётко.
Ответный отзыв
Xcandor
30 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Верстка письма
Рекомендую
Коммуникация даже не 5*, а 7*. Обратилась повторно и опять всё хорошо!
Ответный отзыв