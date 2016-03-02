Доработать лендинг

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Закрыт10 заявок124 просмотра

Нужно доработать мобильный лендинг, сделать ему продающий вид. Сливаю трафик с акаунта инстаграм на лендинг, нужно сделать так, как это будет лучше в моей ситуации с точки зрения конверсии. Яндекс Метрика подключена, можно все проанализировать. Предлагайте ваши цены.  Вот лендинг: http://pandora-official.ru.com/

9 лет назад
Victor125
Виктор 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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