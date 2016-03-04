Сделать посадочную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок357 просмотров

Спецификация по посадочной странице: 

https://docs.google.com/document/d/1ZWpB0qkPUGCsCreSxybwBSP88uOF716EpElgQblaA-A/edit?usp=docslist_api    

Необходимо, чтобы она была готова в понедельник. Не оставляйте заявку если не можете ее слелать в эти сроки.

9 лет назад
intellect_ua
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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