Спецификация по посадочной странице: https://docs.google.com/document/d/1ZWpB0qkPUGCsCreSxybwBSP88uOF716EpElgQblaA-A/edit?usp=docslist_api Необходимо, чтобы она была готова в понедельник. Не оставляйте заявку если не можете ее слелать в эти сроки.
Редизайн сайта и сборка макета в drag & drop редакторе WordPress
Что нужно сделать: Редизайн сайта 1 главная и 1 внутренняя страница. ОСОБЕННОСТЬ работы заключается в работе с уже готовыми шаблонами псд. Из элементов используемых в шаблонах нужно создать новый дизайн. После отрисовки собрать готовый дизайн в drag & drop визуальном редакторе Wordpress. Знаний html/php не нужно! Необходимы только минимальные знания работы с WP. Пример сайта для редизайна http://xn----7sbikaardewirh2a5a7f.xn--p1ai/pacient...
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