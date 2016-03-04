Редизайн сайта и сборка макета в drag & drop редакторе WordPress

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Что нужно сделать: Редизайн сайта 1 главная и 1 внутренняя страница. ОСОБЕННОСТЬ работы заключается в работе с уже готовыми шаблонами псд. Из элементов используемых в шаблонах нужно создать новый дизайн. После отрисовки собрать готовый дизайн в drag & drop визуальном редакторе Wordpress. Знаний html/php не нужно! Необходимы только минимальные знания работы с WP. Пример сайта для редизайна http://xn----7sbikaardewirh2a5a7f.xn--p1ai/pacient...

    HTMLPHPWordPress
    9 лет назад
    ds1
    40 лет
    9 лет в сервисе
    Был
    9 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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