Создать шапку для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка198 просмотров

Есть шапка на существующем сайте.

Нужно создать новую. Предыдущая исчерпала себя.

Сайт нотариуса.

В шапке сайта обязательно будет фото нотариуса.

Нужно сделать шапку в тонах всего сайта, гармонично включить фото владельца сайта, включить контактные телефоны в правую часть шапки.

9 лет назад
Alex_Sandrik
Сандрик 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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