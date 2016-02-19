Добрый день. Нужно перерисовать логотип. 1. Сделать прозрачный фон. 2. Убрать зеленый прямоугольник (фон), в котором изображена девушка. 3. А изображение девушки сделать ...
Создать шапку для сайта
Есть шапка на существующем сайте.
Нужно создать новую. Предыдущая исчерпала себя.
Сайт нотариуса.
В шапке сайта обязательно будет фото нотариуса.
Нужно сделать шапку в тонах всего сайта, гармонично включить фото владельца сайта, включить контактные телефоны в правую часть шапки.
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